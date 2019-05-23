Шантажировавшие строителей депутаты заручились поддержкой СМИ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга заручились медийной поддержкой, шантажируя застройщиков, в том числе главу компании «Воин-В» Олега Глущенко, сообщает издание «Невские Новости».

Проанализировав публикации в петербургской прессе во время конфликта между депутатами, градозащитниками и компанией «Воин-В», журналисты заметили, что ряд СМИ освещал события однобоко. Речь идет о сайтах информагентства «Медиа. С-Пб», принадлежащего петербургскому медиаменеджеру Алексею Разоренову.

Так, издание «Мой район» пристально и сочувственно следило за каждым шагом активистов. В его архивах хранится статья о народном сходе в Александрино, публикация об уничтожении пруда якобы строителями, а также интервью с депутатом ЗакСа от партии «Яблоко» Борисом Вишневским.

Парламентарий рассказывал о том, как важно бескорыстно защищать город после скандала с задержанием ныне отбывающего срок за взяточничество бывшего депутата Вячеслава Нотяга. Друг скандального депутата — Максим Резник на страницах издания «Мой Район» предстает в положительном ключе. В начале апреля издание защищало Резника от нападок Глущенко, еще до того, как последний открыто обвинил парламентария в вымогательстве.

После майского скандала с Резником, когда депутата заподозрили в употреблении запрещенных веществ, «Мой район» посвятил публикации скандального видео заметку. И вскоре зачем-то ее удалил, но интернет помнит все.

Другое издание Алексея Разоренова — ЗАКС.РУ — делало упор на позицию депутатов в скандале с «Воин-В». Так, издание писало об обращении Резника в Следственный комитет с требование проверить действия застройщика, о запросе Вишневского с просьбой проверить «Воин-В» на мошенничество. Публикации приостановились после задержания Нотяга, однако в апреле этого года застройщик Глущенко на страницах ЗАКС.РУ предстал уже в негативном ключе.