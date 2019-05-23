Фигурант дела о пожаре в казанском ТЦ получил срок в колонии

Гендиректор компании, арендующей сгоревший в Казани в 2015 году ТЦ «Адмирал» Гусейн Гахраманов получил 13 лет колонии общего режима. Об этом сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости.

«Гахраманов — 13 лет колонии общего режима», — вынесла приговор судья Кировского районного суда Казани.

Пожар в крупном ТЦ столицы Татарстана произошел 11 марта 2015 года, в нем погибли 19 человек и пострадали 61. Горела площадь в 4 тысячи квадратных метров, потерпевшими признаны 703 лица: среди них не только погибшие и пострадавшие физически, но и получившие имущественный ущерб.

12 человек привлекло следствие к уголовной ответственности. В их числе директор и два замдиректора компании-арендатора ООО «Заря», гендиректор компании-владельца ЗАО «УК «АС Менеджмент», специалист Госстройнадзора, начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, пятеро рабочих, проводивших работы на кровле.

Подсудимые обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и безопасности при строительстве, неисполнении решения суда, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении полномочиями, подделке документов и халатности.

Причиной пожара экспертиза признала воспламенение горючих строительных материалов при ремонтных работах. Следствие отметило, что здание было не предназначено для эксплуатации в качестве торгового центра и использовалось с нарушениями пожарной безопасности. Металлоконструкции не были покрыты огнезащитным материалом, а система пожаротушения оказалась неисправна.