Набиуллина выступила против использования криптовалюты в денежной системе РФ

Центробанк РФ против использования криптовалют в российской денежной системе. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 23 мая на заседании в Госдуме.

«Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли здесь функцию денежных суррогатов», — сказала она.

Глава регулятора добавила, что при этом рассматривается возможность применения stablecoins — криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам.

Криптовалюта является типом цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Выпуск разных криптовалют может происходить через майнинг, форжинг или ICO.

Также Набиуллина выступила против введения запрета на микрофинансовые операции. По ее словам, в противном случае россияне будут попадать в руки нелегальных, «черных» кредиторов.