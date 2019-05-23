Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что сейчас пришло время отметить визовый режим между Россией и Вьетнамом. Об этом он заявил на встрече с вьетнамским премьером Нгуен Суан Фуком в четверг, 23 мая.

«Действительно, мы вышли на тот уровень, когда этот вопрос необходимо не только обсуждать, но и принимать по нему решение», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, для Москвы было бы верно обсудить такой вопрос в приоритетном порядке и внести свои предложения в соответствующие ведомства.

Ранее глава экономического отдела ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Ван Бинь заявил, что правительство выступает за укрепление экономических связей с РФ, включая развитие двусторонней торговли и инвестиций.

Вьетнамская делегация во главе с премьером находится в России с 20 мая. Высокопоставленные лица посетили сначала Петербург, а 22 мая Нгуен Суан Фук в Москве пообщался с главой правительства РФ, а также встретился с российским главой Владимиром Путиным.