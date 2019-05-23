Спасатели проконтролируют съемки эпизода фильма со сжиганием декораций в Карелии

Глава республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова в четверг, 23 мая, в ходе заседания законодательного собрания Карелии сообщила, что спасатели проконтролируют процесс съемок фильма в исторической деревне Кинерма, где запланировали снять эпизод со сжиганием декораций. По ее словам, сотрудники МЧС не исключили, что запретят сжигать декорации при сильном ветре.

«На время проведения съемок на территории будут присутствовать не менее 20 сотрудников МЧС», — сказала Алипова.

Ранее жители Кинермы попросили председателя правления «Студии ТРИТЭ» Никиту Михалкова не сжигать декорации в исторической деревне для фильма «Огонь». Люди объяснили, что в Кинерме нет водоемов, а ближайший подъезд к озеру находится в шести километрах.