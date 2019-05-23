«Волонтеры Победы» хотят видеть Беглова в бюллетене на выборах главы Петербурга

Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвала врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стать кандидатом на предстоящих выборах главы города. Сообщение об этом опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» 23 мая.

Сперва волонтеры напомнили об изменениях и проектах, которые уже внес Беглов. Среди них: Арт-парк, сохранение Музея обороны и блокады Ленинграда на старом месте и бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и льготников, который начал действовать с 27 апреля.

Отдельно организация отметила обновление кадрового состава и создание множества социальных проектов. Комитет по молодежной политике Северной столицы работает над поддержкой новых идей и инициатив, что позволяет горожанам показать себя и изменить Петербург к лучшему.

Как указано в посте, «новые изменения пришли в город вместе с идейным человеком». «Волонтеры Победы» пожелали врио губернатору успехов в начинаниях и реализации планов.