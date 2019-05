Песков отреагировал на запуск шоу BBC с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет походить на создаваемые на него карикатурные образы. Так он прокомментировал запуск ток-шоу ВВС, ведущим которого станет персонаж, изображающий главу РФ.

Об этом передает радиостанция «Говорит Москва». Ранее британская телерадиокорпорация BBC заявила о запуске ток-шоу, которое будет вести разработанный в 3D графике Путин.

