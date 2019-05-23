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11:35   23 Мая 2019
Россия

Песков отреагировал на запуск шоу BBC с анимированным Путиным

Песков отреагировал на запуск шоу BBC с анимированным Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет походить на создаваемые на него карикатурные образы. Так он прокомментировал запуск ток-шоу ВВС, ведущим которого станет персонаж, изображающий главу РФ.

Об этом передает радиостанция «Говорит Москва». Ранее британская телерадиокорпорация BBC заявила о запуске ток-шоу, которое будет вести разработанный в 3D графике Путин.

«Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — подчеркнул Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #карикатура #bbc

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