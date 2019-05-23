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11:37   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Экс-президент отметил, что референдум должен как-то называться. В данном случае вопрос поставить затруднительно.

«Но какое он может иметь название? «Строить ли отношения с Россией или нет?». Как поставить такой вопрос?» — сказал он.

В качестве примера грамотно составленного вопроса Кравчук назвал референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 года. В результате него страна вышла из СССР. Сейчас же ситуация усложняется тем, что речь идет об отношениях двух государств. То есть вопрос зависит не только от Украины, но и от позиции России.

«Может возникнуть такая ситуация: мы проводим референдум, а Россия говорит: «Ну и проводите! Мы не имеем к этому никакого отношения», — размышляет Кравчук.

Бывший президент посоветовал Зеленскому налаживать отношения между Киевом и Москвой. По его словам, без этого Украина не сможет восстановить свой суверенитет над рядом территорий.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #кравчук #зеленский

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