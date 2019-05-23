Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Министерство обороны РФ обнародовало информационный бюллетень Центра приема, распределения и размещения беженцев за 23 мая 2019 года. По информации российского МО, из Ливана в САР за сутки вернулись 405 беженцев, среди них 122 женщины и 207 детей, а из Иордании — 540 человек, женщин — 162, а детей — 275.

Сирийцы прошли через ливанские пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также через иорданский «Насиб». В течение суток на родину вернулись 945 беженцев. Представители Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провели три гуманитарные акции и выдали нуждающимся сирийцам полторы тысячи продовольственных наборов общим весом более 6,5 тонны.

Инженерные подразделения сирийских вооруженных сил за сутки разминировали 2,8 гектара территории и уничтожили 35 взрывоопасных предметов. В течение суток новые соглашения о присоединении к режиму прекращения огня не подписывали.