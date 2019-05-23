Выборы в Европарламент начались в Великобритании и Нидерландах

Первыми за кандидатов в Европарламент проголосуют голландцы и британцы 23 мая, но в большинстве стран Евросоюза выборы пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Об этом сообщает The Guardian.

В голосовании могут принять участие 13 миллионов граждан Нидерландов и сделать свой выбор до закрытия избирательных участков в 21:00 по местному времени. 26 мая будут известны результаты голосования по стране.

Несмотря на то, что Великобритания планирует выйти из состава Евросоюза, жители Королевства проголосуют в один день с Нидерландами — 23 мая. На следующий день, 24 мая, выборы начнутся в Ирландии и Чехии, а 25 мая проголосуют в на Мальте, в Латвии и Словакии.

Результаты предварительных опросов говорят о возросшей популярности консервативно-либеральной «Народной партии за свободу и демократию» и альянс правых сил «Форум за демократию»: партии могут набрать по 15% голосов. Напомним, обязательный минимальный порог для прохождения в парламент ЕС составляет от 2% до 5% голосов.

С небольшим отрывом в предварительном голосовании следуют за консерваторами социал-демократы из «Партии труда», рискующие получить 13% и войти с ними в Европарламент. Представитель умеренных левых из «Партии труда» Франс Тиммерманс стал кандидатом европейских социал-демократов на пост председателя Еврокомиссии.

Напомним, намерение баллотироваться в депутаты Европарламента в случае проигрыша на президентских выборах выразил и экс-президент Украины Петр Порошенко.