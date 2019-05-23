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11:36   23 Мая 2019
Россия

Ростуризм рассказал о проекте «Национальные брендовые маршруты»

Ростуризм рассказал о проекте «Национальные брендовые маршруты»

Ростуризм запускает проект «Национальные брендовые маршруты» для поддержки российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального агентства 23 мая.

В сообщении указано, что идею поможет реализовать Ассоциация туристических операторов России. В рамках проекта создадут экспертный совет по внутреннему и въездному туризму, который поддержит активные регионы, создающие конкурентоспособные маршруты для россиян и иностранцев. Ростуризм готов работать со всеми регионами, которые заинтересованы в развитии данной сферы.

«Проект и работа экспертного совета при Ростуризме предоставят регионам необходимую экспертизу и практическую поддержку по развитию как действующих, так и совершенно новых туристических маршрутов до уровня не ниже мировых аналогов», — объяснили в пресс-службе.

Ростуризм рассказал о проекте «Национальные брендовые маршруты»

Совет возглавит глава агентства по туризму Зарина Догузова. В него войдут представители бизнеса, АТОРа, Русского географического сообщества, Российского фонда туриндустрии и других общественных организаций.

«Отдельным направлением работы в рамках проекта станет поддержка регионов в продвижении туристических маршрутов на внутреннем и внешнем рынке», — отмечается в сообщении.

Догузова рассказала, что итогом «Национальных брендовых маршрутов» должно стать появление множества туристических маршрутов. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе считает, что совместная работа организаций повысит привлекательность регионов в сфере путешествий.

«Благодаря большому опыту экспертов, входящих в совет, и использованию трехлетних наработок комитета по импортозамещению в туризме, ранее работавшего при Минкультуры РФ, такая работа будет системной, основанной на четких алгоритмах, и результативной», — сказала она.

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Автор: Анна Манц
#туризм #атор #регионы #ростуризм

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