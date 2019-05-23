Пользователи жалуются на сбои в работе Youtube и Facebook

Пользователи видеохостинга Youtube и соцсети Facebook из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом говорят данные ресурса Downdetector, который отслеживает сбои на популярных сайтах.

Уточняется, что проблемы в работе Youtube начались в районе 2.10 (мск), в Facebook — в 6.28 (мск). Так, пользователи видеохостинга из Соединенных Штатов, Японии, Великобритании, Австралии, Мексики и России столкнулись со сбоями в работе ресурса.

Как сообщает Downdetector, у 78% юзеров проблемы с просмотром видео, у 10% — с авторизацией, еще 10% пожаловались на сбои в работе веб-сайта.

Жители США, Индонезии, Японии, Франции, РФ испытывают проблемы в работе Facebook. Они пожаловались на проблемы с новостной лентой (38%), отключением соцсети (36%). Еще у 24% есть проблемы с авторизацией.