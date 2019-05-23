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11:10   23 Мая 2019
Весь мир

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов

Лидером рейтинга самых дорогих брендов по версии журнала Forbes стала американская компания Apple. Стоимость ее бренда оценивается в 205,5 миллиарда долларов. Корпорация уже в девятый раз возглавляет ежегодный список.

Впервые в истории оценка бренда преодолела отметку 200 миллиардов долларов.

В пятерку лидеров вошли компании Google (167,7 миллиарда долларов), Microsoft (125,3 миллиарда долларов), Amazon (97 миллиардов долларов) и Facebook (88,9 миллиарда долларов).

К слову, Facebook переместился с четвертого на пятое место за последний год. Связано это с тем, что репутация компании сильно пострадала из-за громких скандалов вокруг утечек персональных данных, фейковых новостей, политики приватности.

За пределами IT-рынка самым дорогим брендом стала Coca-Cola (59,2 миллиарда долларов).

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Автор: Виктория Разумовская
#рейтинг #forbes #apple #бренды

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