Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов

Лидером рейтинга самых дорогих брендов по версии журнала Forbes стала американская компания Apple. Стоимость ее бренда оценивается в 205,5 миллиарда долларов. Корпорация уже в девятый раз возглавляет ежегодный список.

Впервые в истории оценка бренда преодолела отметку 200 миллиардов долларов.

Forbes составил ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Apple возглавляет его девятый год подряд. Производитель iPhone стал первой в истории компанией, чей бренд был оценен более чем в $200 млрдhttps://t.co/ngUFgAEsEn — ForbesRussia (@ForbesRussia) May 23, 2019

В пятерку лидеров вошли компании Google (167,7 миллиарда долларов), Microsoft (125,3 миллиарда долларов), Amazon (97 миллиардов долларов) и Facebook (88,9 миллиарда долларов).

К слову, Facebook переместился с четвертого на пятое место за последний год. Связано это с тем, что репутация компании сильно пострадала из-за громких скандалов вокруг утечек персональных данных, фейковых новостей, политики приватности.

За пределами IT-рынка самым дорогим брендом стала Coca-Cola (59,2 миллиарда долларов).