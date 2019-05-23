Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

 Спасатели проконтролируют съемки эпизода фильма со сжиганием декораций в Карелии

Спасатели проконтролируют съемки эпизода фильма со сжиганием декораций в Карелии
Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

 Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»
Выборы в Европарламент начались в Великобритании и Нидерландах

Выборы в Европарламент начались в Великобритании и Нидерландах

 Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки
Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом

 Спасатели проконтролируют съемки эпизода фильма со сжиганием декораций в Карелии

Спасатели проконтролируют съемки эпизода фильма со сжиганием декораций в Карелии
Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

 Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»
Выборы в Европарламент начались в Великобритании и Нидерландах

Выборы в Европарламент начались в Великобритании и Нидерландах

 Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки

Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки
10:50   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода «Дружба» Transpetrol возобновил прокачку чистой нефти из России вечером 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии», — подчеркнули в компании.

Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что стандартная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» движется в сторону Венгрии и Словакии, а ее поэтапное поступление планируется в течение недели.

Ранее стало известно, что Россия, Белоруссия, Украина и Польша согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти. В соответствии с ней восстановлена поставка топлива в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, подчеркнули в Минэнерго.

Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Напомним, 23 апреля Белоруссия объявила о приостановке поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти 1 мая на белорусском участке «Дружбы» стартовала очистка от некачественной нефти.

Заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко проведет переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам 23 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#нефть #дружба #словакия #transpetrol

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...