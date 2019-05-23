Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода «Дружба» Transpetrol возобновил прокачку чистой нефти из России вечером 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии», — подчеркнули в компании.

Накануне в Минэнерго РФ сообщили, что стандартная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» движется в сторону Венгрии и Словакии, а ее поэтапное поступление планируется в течение недели.

Ранее стало известно, что Россия, Белоруссия, Украина и Польша согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти. В соответствии с ней восстановлена поставка топлива в направлении порта Усть-Луга и на белорусские НПЗ, подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, 23 апреля Белоруссия объявила о приостановке поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти 1 мая на белорусском участке «Дружбы» стартовала очистка от некачественной нефти.

Заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко проведет переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам 23 мая.