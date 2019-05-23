Panasonic опроверг данные о приостановке поставок для Huawei

Корпорация из Японии Panasonic опровергла сообщения о приостановке поставок товаров и услуг для китайской компании Huawei, которая состоит в черном списке американского министерства торговли. На сайте японской организации опубликовали соответствующее заявление.

Ранее о приостановке торговых операций заявил телеканал FNN. По их данным, Panasonic временно отказался от сотрудничества с самим Huawei и еще 68 аффилированными организациями.

«Мы продолжаем предлагать Huawei и китайским клиентам товары и услуги на основе строгого соблюдения законов и правил стран и регионов, в которых находится Panasonic», — указано на сайте японской корпорации.

Накануне, 22 мая, сотовые операторы Японии SoftBank и KDDI приостановили сотрудничество с китайской компанией и отметили, что откладывают старт продаж смартфонов Huawei. С подобным заявлением позже выступил оператор NTT Docomo.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список в середине мая. Теперь китайский производитель не может приобретать американские технологии и компоненты. Также Huawei состоит в списке компаний, которым не разрешается работать с бизнесом Штатов без соответствующей лицензии. Так, корпорация Google уже объявила о приостановке сотрудничества в направлении передачи оборудования, программного обеспечивания и технических услуг.