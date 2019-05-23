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10:44   23 Мая 2019
Россия

Популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза

Популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза

Благодаря природоохранным мерам популяция дальневосточного леопарда увеличилась с 1990-х годов с 30 до 110 особей. Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

В сообщении организации говорится, что 30 лет назад надежды на сохранение вида практически не осталось, однако «природоохранникам удалось буквально совершить чудо».

Кроме того, выросла популяция амурского тигра. В начале 20-го века амурских тигров насчитывалось около 1000, в 1940-е — около 50 особей. Сейчас популяция достигает 580 особей. К 2022 году ее планируют увеличить до 600 особей.

Также WWF России планирует увеличить к 2022 году поголовье диких северных оленей на Таймыре с 350 до 500 тысяч голов, а сайгаков с шести тысяч до 12 тысяч особей.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире. Она обитает на юго-западе Приморья, а также на небольшой территории Китая, которая граничит с Россией.

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Автор: Виктория Разумовская
#животные #природа #wwf #дальневосточный леопард

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