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10:37   23 Мая 2019
Россия

Компания-отловщик не хочет выпускать животных из «китовой тюрьмы»

Компания-отловщик не хочет выпускать животных из «китовой тюрьмы»

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов заявил, что даже после решения российских властей и ученых не собирается возвращать животных в естественную среду обитания — они его «собственность». Об этом руководитель компании сообщил журналистам в городском суде Южно-Сахалинска, где проходит слушание иска зоозащитников по вылову животных к отловщикам, сообщает Интерфакс.

«Любой вопрос о выпуске может ставится только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — рассказал Решетов.

Он добавил, что в случае проблем с бизнесом намерен жить за счет журналистов, распространяющих «недостоверную информацию».

«Никаких решений о выпуске не принималось. Ту «пургу», которую «несут» в прессе, у меня здоровья не хватит за всеми журналистами бегать и привлекать к ответственности. Хотя, если вдруг что-то случиться с моим бизнесом, у меня есть план работ лет на пять. Я могу каждого журналиста за недостоверную информацию «подергивать», и жить на это долго и счастливо», — отметил он.

Решетов утверждает, что все животные «живы, здоровы, хорошо питаются и привыкли к человеку», хотя и не отрицает проблем: «Есть небольшие вопросы: надо где-то увеличить пространство для животных, есть такая рекомендация», — сообщил директор компании.

Компания-отловщик не хочет выпускать животных из «китовой тюрьмы»

Решение о возвращении в Охотское море 10 косаток и 87 белух из неволи в приморской бухте принял созданный по поручению руководства страны ученый консилиум под руководством Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Судьба морских млекопитающих решалась на уровне президента РФ Владимира Путина, главы Приморья Олега Кожемяко, Минприроды и профильных ведомств. Международная группа ученых во главе с океанографом Кусто также консультировала региональные власти по этому вопросу.

Компания-отловщик не хочет выпускать животных из «китовой тюрьмы»

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Автор: Александра Леснова
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