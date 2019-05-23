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10:21   23 Мая 2019
Россия

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко проведет переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам. Встреча состоится в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

В частности, вице-премьеры обсудят поставку нефти и обеспечение транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», отмечается в сообщении. Как сообщил сам Козак накануне, одним из ключевых вопросов станет очистка нефтепровода «Дружба» от некондиционной российской нефти. 

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти.

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Глава госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за некачественной нефти из РФ, сняты

Напомним, 23 апреля Белоруссия объявила о приостановке поставки топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. 1 мая на белорусском участке «Дружбы» стартовала очистка от некачественной нефти.

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Автор: Арсений Аскольский
#нефть #белоруссия #дружба

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