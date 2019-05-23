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10:17   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили попросил у нового украинского главы Владимира Зеленского вернуть гражданство страны, сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий в Facebook.

«Был в администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению ему украинского гражданства», — указано в публикации.

Он отметил, что шаг стал продолжением новой стадии и активной защиты по возвращению Саакашвили в государство, так как наступила «новая эпоха — новый президент».

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

Саакашвили стал украинским политиком в 2015 году: действующий тогда президент Украины Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность главы Одесской области. Но в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики. Летом следующего года его лишили гражданства, так как при получении он скрыл некоторые данные, в частности судимости в Грузии.

Осенью 2017 года политик незаконно попал на украинскую территорию со стороны Польши: он прорвался через кордоны правоохранительных органов и пограничной службы. Пограничная служба Украины запретила бывшему мэру посещать страну до 2021 года.

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

В марте Саакашвили заявлял, что 1 апреля отправится на Украину. Он был уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов и никто не сможет ему запретить посетить страну. Однако экс-президент прошел, а планы бывшего губернатора Одесской области поменялись. 3 апреля он вновь заявил о намерении вернуться в политику страны, так как считает, что может сыграть важную роль в истории государства и в случае необходимости занять высокую должность.

Аналогичное заявление он сделал после победы Зеленского на выборах президента. Однако пограничники напомнили, что у него нет законных оснований для въезда в страну.

Стоит отметить, ранее избранный президент пообещал дать украинское гражданство тем, кто будет «строить новую, сильную и успешную Украину».

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Автор: Анна Манц
#украина #саакашвили #гражданство #зеленский

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