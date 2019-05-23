Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты «Шахин-2» в четверг, 22 мая. Это ракета класса «земля-земля» и она может нести ядерный заряд. Об этом сообщил глава пресс-службы пакистанской армии Асиф Гафур.

На своей странице в Twitter он отметил, что «Шахин-2» может поражать цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) May 23, 2019

Он подчеркнул, что успешные испытания «отвечают целям Пакистана по поддержанию стратегической стабильности в регионе».

Первый запуск этой ракеты состоялся в 2004 году. В 2014 году «Шахин-2» была принята на вооружение пакистанских ВС.