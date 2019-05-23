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10:13   23 Мая 2019
Весь мир

Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты «Шахин-2» в четверг, 22 мая. Это ракета класса «земля-земля» и она может нести ядерный заряд. Об этом сообщил глава пресс-службы пакистанской армии Асиф Гафур.

На своей странице в Twitter он отметил, что «Шахин-2» может поражать цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.

Он подчеркнул, что успешные испытания «отвечают целям Пакистана по поддержанию стратегической стабильности в регионе».

Первый запуск этой ракеты состоялся в 2004 году. В 2014 году «Шахин-2» была принята на вооружение пакистанских ВС.

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Автор: Олег Королев
#пакистан #испытания #баллистическая ракета #шахин-2

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