Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни больного шизофренией мужчину, который в минувшем году убил ножом двух школьников, чтобы «отомстить обществу».Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 29-летний мужчина напал с ножом на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия медиков, двое детей погибли от полученных ранений. Нападавший позже объяснил полицейским, что таким образом решил отомстить обществу из-за того, что долго не мог найти работу.

Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у мужчины шизофрению, но из-за тяжести содеянного китайский суд приговорил обвиняемого к смерти.