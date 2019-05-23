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Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

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Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

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 Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

9:55   23 Мая 2019
Весь мир

Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смертной казни больного шизофренией мужчину, который в минувшем году убил ножом двух школьников, чтобы «отомстить обществу».Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 29-летний мужчина напал с ножом на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия медиков, двое детей погибли от полученных ранений. Нападавший позже объяснил полицейским, что таким образом решил отомстить обществу из-за того, что долго не мог найти работу.

Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у мужчины шизофрению, но из-за тяжести содеянного китайский суд приговорил обвиняемого к смерти. 

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #китай #смерть #шизофрения

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