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9:54   23 Мая 2019
Россия

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Поисковики нашли четыре фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2» в якутском Вилюйском улусе с момента возобновления работ, сообщили в пресс-службе администрации района 23 мая.

Собеседники отметили, что данные приведены по состоянию на 21 мая. Поиском занимаются представители государственной корпорации «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», якутского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, Службы спасения Якутии, администрации «Вилюйский улус» и муниципального образования «Югюлятский наслег».

Специалисты используют для работ беспилотники и вертолеты. Решение о продолжении поисковой операции приняли в связи с таянием снега.

«Работы продолжаются», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что космический аппарат стартовал с космодрома Восточный 27 декабря прошлого года.

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Автор: Анна Манц
#поиск #якутия #союз-2 #вилюйскийулус

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