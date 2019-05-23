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9:52   23 Мая 2019
Весь мир

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Вашингтон официально не предъявлял Анкаре ультиматум с требованием отказаться от покупки российских систем С-400. Об этом сообщил замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран во время визита в США 23 мая.

«На официальном уровне речи о таком (ультиматуме) нет», — сказал дипломат. 

Ранее американский канал CNBC, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что Штаты дали Турции две недели на отказ от покупки российского вооружения. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Турция много раз заявляла, что не намерена отказываться от планов приобрести С-400. Первая партия систем должна поступить в страну уже в июле. Американцы убеждены, что ЗРК несовместимы со стандартами НАТО. За их покупку они грозят вводом санкций и отменой процесса продажи Турции новейших самолетов F-35. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #политика #с-400

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