МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Вашингтон официально не предъявлял Анкаре ультиматум с требованием отказаться от покупки российских систем С-400. Об этом сообщил замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран во время визита в США 23 мая.

«На официальном уровне речи о таком (ультиматуме) нет», — сказал дипломат.

Ранее американский канал CNBC, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что Штаты дали Турции две недели на отказ от покупки российского вооружения. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.

Турция много раз заявляла, что не намерена отказываться от планов приобрести С-400. Первая партия систем должна поступить в страну уже в июле. Американцы убеждены, что ЗРК несовместимы со стандартами НАТО. За их покупку они грозят вводом санкций и отменой процесса продажи Турции новейших самолетов F-35.