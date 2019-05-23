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9:37   23 Мая 2019
Россия

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.

«Такие намерения у нас действительно есть», — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

«Аэроэкспресс» занимается железнодорожными пассажирскими перевозками между Москвой и столичными воздушными гаванями. Поезда с двумя этажами уже курсируют с железнодорожных вокзалов города до аэропортов «Внуково» и «Домодедово». В Шереметьево ездят обычные вагоны, так как запустить аналогичные составы не позволяют технические ограничения.

«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево

Компанию основали в 2005 году. Она использует 11 двухэтажных поездов швейцарской организации Stadler. Также во владении «Аэроэкспресс» есть восемь обычных составов, которые разработали на Демиховском машиностроительном заводе по специальному заказу.

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Автор: Анна Манц
#москва #шереметьево #поезд #аэроэкспресс

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