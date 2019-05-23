Три человека погибли в результате торнадо в штате Миссури

Торнадо затронул ряд районов американского штата Миссури. В результате погибли три человека, несколько ранены. Об этом 23 мая сообщили в департаменте общественной безопасности штата.

Смертельные случаи зафиксированы в районе Голден-Сити округа Бартон, раненые есть в Карл-Джанкшен округа Джаспер.

Law enforcement can confirm three fatalities in the Golden City area of Barton County and several injuries in the Carl Junction area of Jasper County. #MoWx#GoldenCity #CarlJunction — MO Public Safety (@MoPublicSafety) May 23, 2019

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила, что вечером в среду, 23 мая, в штате был замечен «очень крупный и разрушительный торнадо». Позже департамент общественной безопасности Миссури сообщил, что в ближайшее время в штате также ожидаются «опасные неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и наводнения». Управление по чрезвычайным ситуациям округа Джаспер сообщило о разрушенных домах, поврежденных оградах и столбах для линий электропередачи.