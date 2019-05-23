Монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США

Американская компания Bradford Exchange, которая выпускает сувенирную продукцию, выпустила монету в честь 75-летия окончания Второй мировой войны с государствами-союзниками. Среди флагов, изображенных на оборотной стороне монеты, нет СССР.

На ней размещены лишь флаги Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Компания продает такие монеты за 39,99 долларов за штуку, говорится на ее официальном сайте.

«Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — отмечается в описании к продукции.

На лицевой стороне монеты изображены 33-й американский президент Гарри Трумэн, который руководил США в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший затем 34-м главой государства.

Как отмечает РИА Новости, в самой компании не стали комментировать ситуацию, сказав, что кроме размещенной на сайте информации, им нечего добавить.