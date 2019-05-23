Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

 Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

 Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Вице-премьер Белоруссии встретится с Козаком в Москве

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты «Союз-2» в Вилюйском улусе

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

Саакашвили попросил у Зеленского восстановления гражданства Украины

 Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерный заряд

 Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

Зарезавшего двух школьников шизофреника казнят в Китае

9:23   23 Мая 2019
Весь мир

Монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США

Монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США

Американская компания Bradford Exchange, которая выпускает сувенирную продукцию, выпустила монету в честь 75-летия окончания Второй мировой войны с государствами-союзниками. Среди флагов, изображенных на оборотной стороне монеты, нет СССР.

На ней размещены лишь флаги Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Компания продает такие монеты за 39,99 долларов за штуку, говорится на ее официальном сайте. 

«Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне», — отмечается в описании к продукции.

На лицевой стороне монеты изображены 33-й американский президент Гарри Трумэн, который руководил США в 1945–1953 годах, и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, ставший затем 34-м главой государства.

Как отмечает РИА Новости, в самой компании не стали комментировать ситуацию, сказав, что кроме размещенной на сайте информации, им нечего добавить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #вов #ссср #монета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...