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9:21   23 Мая 2019
Россия

Власти РФ одобрили продление соглашения о научном сотрудничестве с ЕС

Власти РФ одобрили продление соглашения о научном сотрудничестве с ЕС

Российское правительство подтвердило продление соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий с Европейским союзом. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кабинета министров 23 мая.

«Подписанным распоряжением правительством РФ одобрено решение о заключении путем обмена нотами Соглашения между правительством РФ и Европейским союзом о продлении действия Соглашения на очередной пятилетний период», — указано в публикации.

Власти напомнили, что документ реализуется через совместные исследования, а также предоставляет свободу в использовании оборудования, сборе информации, визитах ученых и обмене кадрами. В публикации отметили, что в случае подписания нового соглашения, оно поспособствует развитию и укреплению работы в данной области между участниками.

Впервые документ о сотрудничестве в области науки и технологий между Россией и Европейским союзом заключили 16 ноября 2000 года. Его утвердили в Брюсселе. В последующем, его несколько раз продлевали на пять лет. Это происходило в 2004, 2009 и 2014 годах.

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #правительство #технологии #наука #соглашение

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