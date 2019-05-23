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9:06   23 Мая 2019
Россия

Робот поможет найти и вернуть эвакуированную машину в Москве

Робот поможет найти и вернуть эвакуированную машину в Москве

Виртуальный оператор поможет москвичам быстро вернуть эвакуированный автомобиль. Робот запрашивает госномер, а потом рассказывает, где машина находится и что надо сделать, чтобы ее вернуть, какие документы не забыть. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.

Согласно статистике, робот помогает в два раза быстрее обычного человека. Со временем он сможет обрабатывать до 100 процентов звонков, связанных с эвакуацией автомобиля. При этом какие-то сложные вопросы и нюансы москвичи все так же смогут обсудить с живым оператором.

С 2014 года робот работает на горячих линиях правительства Москвы. Ему можно отправить показания счетчиков, а также он помогает в вопросах, на которые можно ответить односложно. В частности, робот может подсказать, готов ли загранпаспорт, в какое время работает ближайший центр госуслуг «Мои документы». 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #технологии #общество #автолюбители

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