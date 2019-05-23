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 Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

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8:40   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в Раду обнародован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу.

«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва», — говорится в документе. 

Выборы состоятся 21 июля.

Кабмин Украины, исходя из указа, должен будет обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы, вероятно, пройдут в соответствии со старым законом из-за того, чтобы депутаты отказались поддержать инициативу Зеленского об изменении избирательной системы. Президент Украины заявил, что реакцию парламентариев учтет.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #политика #верховная рада #зеленский

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