Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в Раду обнародован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу.

«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва», — говорится в документе.

Выборы состоятся 21 июля.

Кабмин Украины, исходя из указа, должен будет обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы, вероятно, пройдут в соответствии со старым законом из-за того, чтобы депутаты отказались поддержать инициативу Зеленского об изменении избирательной системы. Президент Украины заявил, что реакцию парламентариев учтет.