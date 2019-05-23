Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в Раду обнародован в правительственной газете «Урядовый курьер» и вступил в силу.
«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва», — говорится в документе.
Выборы состоятся 21 июля.
Кабмин Украины, исходя из указа, должен будет обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что парламентские выборы, вероятно, пройдут в соответствии со старым законом из-за того, чтобы депутаты отказались поддержать инициативу Зеленского об изменении избирательной системы. Президент Украины заявил, что реакцию парламентариев учтет.