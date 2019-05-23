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8:20   23 Мая 2019
Весь мир

Мэй может объявить об отставке 24 мая

Мэй может объявить об отставке 24 мая

Британский премьер Тереза Мэй может объявить о своей отставке в пятницу, 24 мая. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на сторонников Мэй.

Накануне вечером, 22 мая, в отставку подала глава палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом. Причиной такого решения стали разногласия с премьером по Brexit.

Сторонники Мэй убеждены, что она объявит об отставке после встречи с сэром Грэмом Брейди.

Мэй, пытаясь добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit, выступила с рядом обещаний, которые смогут, как она считает, переубедить противников документа, который уже в четвертый раз рассмотрит парламент в начале июня. В числе обещаний - дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по вариантам будущих торговых отношений с Евросоюзом.

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Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #brexit #политика #мэй

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