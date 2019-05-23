Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран опроверг сообщения СМИ о том, что США к концу первой недели июня требует аннулировать закупку С-400. Соответствующее заявление дипломат сделал во время визита в Вшаингтон.

По словам Кырана, на официальном уровне ультиматумов не поступало. При этом он отметил, что в марте США обновили предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.

Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что Турция должна в течение двух недель окончательно определиться с вопросом о закупках С-400. Отмечается, что в противном случае США грозят Турции «негативными последствиями».

В среду официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон продолжает предупреждать Анкару о последствиях покупки российских ЗРК С-400. Подчеркивается, что позиция США остается неизменной.