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 Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

7:54   23 Мая 2019
Весь мир

Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Замглавы МИД Турции Явуз Селим Кыран опроверг сообщения СМИ о том, что США к концу первой недели июня требует аннулировать закупку С-400. Соответствующее заявление дипломат сделал во время визита в Вшаингтон.

По словам Кырана, на официальном уровне ультиматумов не поступало. При этом он отметил, что в марте США обновили предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot.

Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что Турция должна в течение двух недель окончательно определиться с вопросом о закупках С-400. Отмечается, что в противном случае США грозят Турции «негативными последствиями».

В среду официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что Вашингтон продолжает предупреждать Анкару о последствиях покупки российских ЗРК С-400. Подчеркивается, что позиция США остается неизменной.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #с-400

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