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7:32   23 Мая 2019
Весь мир

Пентагон направит на Ближний Восток тысячи военнослужащих

Пентагон направит на Ближний Восток тысячи военнослужащих

Пентагон на фоне напряженных отношений между США и Ираном представит планы отправить несколько тысяч военных на Ближний Восток. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

В свою очередь Associated Press заявляет о десяти тысячах военнослужащих.

Согласно данным источников, речь идет о развертывании батарей ЗРК Patriot и боевых кораблей. Окончательное решение еще не было принято, и не было ясно, утвердит ли Белый дом планы Пентагона.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Иран не выполнил ни одного пункта требований, представленных в прошлом году Вашингтоном.

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана ранее сосредоточили в Персидском заливе семь военных кораблей, а также доставили туда ЗРК Patriot. Данный шаг назван США ответом на признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против американских сил.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #персидский залив

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