Китай откажется от неравноправного торгового соглашения с США

Китай не приемлет какого-либо неравноправного торгового соглашения с США, заявил глава МИД КНР Ван И.

На полях министерской встречи ШОС в Бишкеке он заявил, что если Вашингтон захочет проводить консультации по торгово-экономическим вопросам не равноправно, то Китай это не приемлет. По его словам, какого-либо неравноправного соглашения не будет, и оно никогда не будет одобрено.

Также министр заявил, что Китай открыт для равноправных консультаций, если США их захотят. По его словам, если американская сторона выберет метод оказания давления, то Пекин будет биться до последнего.

США с 10 мая в очередной раз повысили торговые пошлины: они поднялись с 10 до 25 процентов в отношении китайской продукции на сумму 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из Китая на сумму более 300 миллиардов. Свои действия Вашингтон объяснил тем, что Пекин отходит от договоренностей.