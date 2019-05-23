Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу вручил премию журналистке ФАН

Шойгу вручил премию журналистке ФАН

 Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей
Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

 Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Мэй может объявить об отставке 24 мая

Мэй может объявить об отставке 24 мая

 Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Шойгу вручил премию журналистке ФАН

Шойгу вручил премию журналистке ФАН

 Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей
Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

 Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Мэй может объявить об отставке 24 мая

Мэй может объявить об отставке 24 мая

 Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

Турция опровергла сообщения об официальном ультиматуме США по поставкам С-400

6:32   23 Мая 2019
Весь мир

НАТО призывает вывести Россию войска из Крыма

НАТО призывает вывести Россию войска из Крыма

Североатлантический альянс не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию вывести войска. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.

По его словам, НАТО не согласен и в будущем не согласится с «незаконной и несправедливой аннексией». Также Пич призвал Москву освободить моряков, арестованных после инцидента в Азовском море.

В ноябре минувшего года три украинских военных корабля нарушили границу РФ, войдя во временно закрытую акваторию Азова. После этого они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли игнорировали законные требования российских пограничников и допускали опасные маневры. Береговая охрана ФСБ задержала суда, на их борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении российской границы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #нато #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...