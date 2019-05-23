НАТО призывает вывести Россию войска из Крыма

Североатлантический альянс не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию вывести войска. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.

По его словам, НАТО не согласен и в будущем не согласится с «незаконной и несправедливой аннексией». Также Пич призвал Москву освободить моряков, арестованных после инцидента в Азовском море.

В ноябре минувшего года три украинских военных корабля нарушили границу РФ, войдя во временно закрытую акваторию Азова. После этого они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли игнорировали законные требования российских пограничников и допускали опасные маневры. Береговая охрана ФСБ задержала суда, на их борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Против них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении российской границы.