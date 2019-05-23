Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei6 сообщает телеканал FNN.

Отмечается, что Panasonic приостановила все торговые операция с самим Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

В минувшую среду отношения с Huawei приостановили японские мобильные операторы SoftBank, KDDI и NTT Docom, объявив об отсрочке начала продаж телефонов производства китайской компании. Операторы также прием предварительных заявок на покупку новых моделей смартфонов китайского разработчика, таких как P30 lite.

Соответствующие решения последовали после того, как Минторг США в середине мая внес Huawei в черный список, который запрещает китайской компании покупку технологий и компонентов американского производства. Сотрудничество с Huawei уже приостановила Google.