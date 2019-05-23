Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу вручил премию журналистке ФАН

Шойгу вручил премию журналистке ФАН

 Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей
Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

 Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

 Сенатор Пушков предрекает крах «украинской мечты»

Сенатор Пушков предрекает крах «украинской мечты»
Шойгу вручил премию журналистке ФАН

Шойгу вручил премию журналистке ФАН

 Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей

Встреча с Соболь на Патриарших заинтересовала менее десяти потенциальных избирателей
Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

 Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Новое дело против Порошенко возбудили на Украине

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

 Сенатор Пушков предрекает крах «украинской мечты»

Сенатор Пушков предрекает крах «украинской мечты»
5:55   23 Мая 2019
Весь мир

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская компания Panasonic приостановила торговые операции с Huawei

Японская корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei6 сообщает телеканал FNN.

Отмечается, что Panasonic приостановила все торговые операция с самим Huawei, а также с 68 аффилированными компаниями.

В минувшую среду отношения с Huawei приостановили японские мобильные операторы SoftBank, KDDI и NTT Docom, объявив об отсрочке начала продаж телефонов производства китайской компании. Операторы также прием предварительных заявок на покупку новых моделей смартфонов китайского разработчика, таких как P30 lite.

Соответствующие решения последовали после того, как Минторг США в середине мая внес Huawei в черный список, который запрещает китайской компании покупку технологий и компонентов американского производства. Сотрудничество с Huawei уже приостановила Google.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#huawei #американские санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...