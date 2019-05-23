Сенатор Пушков предрекает крах «украинской мечты»

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не выживет без ЕС и НАТО.

На своей странице в Twitter сенатор отметил, что Украина «всегда выживала», пользуясь чужими ресурсами, в том числе российскими. По его словам, теперь Киев хочет выживать за счет ЕС.

Пушков отметил, что полученного Украиной хватит только лишь на элиту, населению ничего не достанется. Он отметил, что Киеву будет «плоховато выживать», из-за чего «украинская мечта» не осуществится.

Украинский парламент в феврале по предложению Порошенко, занимавшего пост президента, принял изменения в конституцию, которые закрепляются курсом страны в НАТО и ЕС. Еврокомиссар по расширению Евросоюща Йоханнес Хан ранее заявлял о нереалистичности данного сценария.