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4:59   23 Мая 2019
Весь мир

Мадуро обвинил Гуаидо в краже венесуэльской компании Citgo

Мадуро обвинил Гуаидо в краже венесуэльской компании Citgo

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил главы оппозиции Хуана Гуаидо в похищении нефтеперерабатывающей компании Citgo.

В конце января США объявили о введении ограничительных мер в отношении венесуэльской национальной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании на семь миллиардов долларов. Citgo является дочерним предприятиям PDVSA в США. По информации Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в нефтяных поставках.

Мадуро заявил, что Гуаидо вместе с «американским империализмом» похитили у венесуэльского народа Citgo. Президент задался вопросом, куда делись деньги компании.

По мнению венесуэльского лидера, США украли деньги и нефтепродукты, которые направлялись на нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы.

В конце февраля Citgo приняла новый совет директоров, который был назначен венесуэльской оппозицией. На данный момент идет поиск президента компании.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро #гуаидо #citgo

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