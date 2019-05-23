Мадуро обвинил Гуаидо в краже венесуэльской компании Citgo

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил главы оппозиции Хуана Гуаидо в похищении нефтеперерабатывающей компании Citgo.

В конце января США объявили о введении ограничительных мер в отношении венесуэльской национальной компании PDVSA, заблокировав активы и интересы компании на семь миллиардов долларов. Citgo является дочерним предприятиям PDVSA в США. По информации Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в нефтяных поставках.

Мадуро заявил, что Гуаидо вместе с «американским империализмом» похитили у венесуэльского народа Citgo. Президент задался вопросом, куда делись деньги компании.

По мнению венесуэльского лидера, США украли деньги и нефтепродукты, которые направлялись на нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы.

В конце февраля Citgo приняла новый совет директоров, который был назначен венесуэльской оппозицией. На данный момент идет поиск президента компании.