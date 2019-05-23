Точная дата возвращения Boeing 737 MAX в эксплуатацию пока не назначена

Точная дата возвращения самолетов Boeing 737 MAX в эксплуатацию пока не известна, заявил и.о. главы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Дэниел Элуэлл. Об этом пишет Reuters.

Соответствующее заявление чиновник сделал в среду перед началом международной конференции в техасском Форт-Уэрте, где эксперты управления представят сведения о сертификации оборудования самолетов данной модели.

Элуэлл сообщил, что FAA не будет спешить с разрешением на полеты Boeing 737 MAX. Американский авиарегулятор по-прежнему ждет предоставления данных Boeing о внедрении обновленной вспомогательной системы маневрирования MCAS. По его словам, FAA готовы ждать решения вплоть до года.

Также американский авиарегулятор в будущем примет решение относительно требований по прохождению профессиональной подготовки на самолетах с обновленной MCAS.