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3:59   23 Мая 2019
Весь мир

Huawei заявила о возможности урегулирования ситуации с британской ARM

Huawei заявила о возможности урегулирования ситуации с британской ARM

Китайская компания Huawei прокомментировала сведения об отказе британской корпорации ARM от партнерства. Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании сообщил, что Huawei ценит близкие отношения с партнерами, но признает давление, которое они испытывают в результате политически мотивированных решений.

Подчеркивается, что в компании считают, что «эта достойная сожаления ситуация» может быть разрешена. Представитель Huawei отметил, что целью компании является продолжение поставок технологий и продуктов мирового класса для клиентов по всему миру.

Большую часть процессоров для смартфонов Huawei выпускает дочерняя компания HiSilicon Technologies. В ее чипах используются микропроцессорные ядра архитектуры ARM.

Ранее СМИ сообщили, что руководство ARM поручило сотрудникам прекратить сотрудничество с Huawei.

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Автор: Олег Королев
#huawei #arm

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