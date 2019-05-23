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 Американский истребитель F-16 перекрасили под «цифровой» камуфляж Су-57

Американский истребитель F-16 перекрасили под «цифровой» камуфляж Су-57
3:33   23 Мая 2019
Весь мир

Американский истребитель F-16 перекрасили под «цифровой» камуфляж Су-57

Американский истребитель F-16 перекрасили под «цифровой» камуфляж Су-57

Военный истребитель F-16C перекрасили в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации «противника» на учениях. Ролик с покраской опубликован YouTube-каналом US Military Update.

На самолет, кроме американских опознавательных знаков, были нанесены знаки ВКС РФ. В конце ролика показано «предупреждение» с текстом «Призрак. Опасайся».

Данный F-16C находится в составе 64-й эскадрильи «Агрессор» ВВС США, база которой находится в штате Невада.

Эскадрильи «Агрессор» - это формирования ВВС США, которые выполняют роль противника в ходе учений. Как правило, они вооружены самолетами производства США, несущими опознавательные знаки и окраску вероятного противника. Учебные бои они ведут, исходя из доктрин соответствующих стран.

 

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Автор: Олег Королев
#ввс сша #f-16 #су-57

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