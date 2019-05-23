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3:08   23 Мая 2019
Весь мир

Глава МИД Британии обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

Глава МИД Британии обвинит Россию в "глобальной" киберкампании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе своей речи в четверг обвинит Россию в стремлении подрывать инфраструктуру «многих стран» с помощью кибератак. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на текст речи Ханта.

Во время выступления на конференции по вопросам киберзащиты стран НАТО он намерен заявить, что российские спецслужбы якобы изучают критически важную национальную инфраструктуру многих стран для того, чтобы выявить слабые места. По словам министра, речь идет о некой глобальной кампании, которая обладает целью подорвать системы центрального правительства.

Хант заявит, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности Британии поделился соответствующими выводами с 16 союзниками по НАТО и другими странами за пределами альянса.

Также в своей речи Хант отмечает, что у Лондона и его союзников есть необходимые инструменты для противостояния российским хакерским атакам. Он призовет коллег обдумать, каким образом бороться через дипломатические и политические инструменты с «враждебной киберактивностью».

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Автор: Олег Королев
#великобритания #российские хакеры #джереми хант

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