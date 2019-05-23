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Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

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2:43   23 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Министр обороны Украины выступил за переговоры с Россией

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости проведения «осторожных» переговоров Киева с Москвой.

Ранее глава администрации нового президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский намерен выступить за проведение референдума по вопросу переговоров с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную инициативу внутриукраинским делом.

Украинские журналисты попросили прокоомментировать Полторака слова Зеленского о переговорах с Москвой. В ответ министр обороны Украины заявил, что переговоры переводить нужно, однако они должны быть «очень осторожными».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Ранее Киев неоднократно заявлял, что Москва якобы вмешивается в дела Украины, участвуя в конфликте в Донбассе. Российская сторона неоднократно отрицала данные обвинения и заявляла об их неприемлемости.

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

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