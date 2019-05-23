США продолжают предупреждать Турцию о последствиях покупки С-400

США продолжают предупреждать Турцию о последствиях покупки российских ЗРК С-400, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

По ее словам, позиция США последовательна. Представитель Госдепа напомнила, что госсекретарь США Майк Помпео говорил о том, что приобретение систем С-400 приведет к серьезным последствиям для США и НАТО с Турцией

Ортагус отметила, что США намерены продолжать доносить до Турции обеспокоенность приобретением С-400, которое будет нести «очень реальные и очень негативные последствия».

Представитель Госдепа отметила, что позиция Вашингтона остается прежней.

Накануне телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не не намерена отказываться от закупок.