Оснований для обвинения РФ в манипулировании валютным курсом нет, заявила Набиуллина

Оснований для обвинения России Вашингтоном в манипулировании валютным курсом нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

По словам главы Центробанка, Россия обладает плавающим курсом валют и не проводит интервенций, направленных на поддержание определенного курса рубля.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ закупает валюту для Минфина РФ только в рамках бюджетного правила, которое нацелено на обеспечение независимости экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание какого-либо курса рубля. По ее словам, оснований для обвинения манипулированием курсом нет.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой для получения торговых преимуществ. Помимо России, в перечень может быть включен Таиланд, Малайзия, Ирландия, Вьетнам и Индонезия. При этом из списка будут исключены Южная Корея и Индия.