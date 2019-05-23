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Террористы атаковали электростанцию в Сирии с помощью беспилотника

Террористы атаковали электростанцию в Сирии с помощью беспилотника

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1:41   23 Мая 2019
Весь мир

Террористы атаковали электростанцию в Сирии с помощью беспилотника

Террористы атаковали электростанцию в Сирии с помощью беспилотника

Боевики атаковали с помощью беспилотнка электростанцию в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает гостелевидение Сирии.

Телеканал отмечает, что террористические группировки провели атаку с помощью БПЛА в эз-Заре. Оборудование и техника электростанции получила значительный ущерб.

На данный момент между сирийской правительственной армией и боевиками в районе города Кафр-Набуда идут ожесточенные бои, в ходе которых армия САР использует авиацию.

В среду Минобороны РФ сообщило, что армия Сирии за среду отразила уже три атаки боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ) на Кафр-Набуда, в ходе которых участвовали около пяти сотен террористов.

Отмечается, что с вечера вторника боевики в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на сирийские войска с использованием РСЗО и техники.

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Автор: Олег Королев
#сирия #беспилотник #электростанция

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