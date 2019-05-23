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 Иран контролирует действия американских кораблей в регионе, заявили в КСИР

Иран контролирует действия американских кораблей в регионе, заявили в КСИР
1:20   23 Мая 2019
Весь мир

Иран контролирует действия американских кораблей в регионе, заявили в КСИР

Иран контролирует действия американских кораблей в регионе, заявили в КСИР

Вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия военных корабелей США на Ближнем Востоке, заявил замком Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По словам представителя КСИР, которые располагаются в Персидском заливе, находятся под контролем военно-морских сил корпуса и иранской армии. Фадави заявил, что в данной ситуации «беспокоиться не о чем».

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана Вашингтон сосредоточил в Персидском заливе по меньшей мере семь кораблей ВМС США, а также доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне заявили, что эти меры являются ответом на признаки повышенной готовности Ирана и стремлению Тегерана проводить наступательные операции против американских сил в регионе.

Двенадцатого мая командующий Воздушно-космическими силами иранского КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что направленный в Персидский залив американский авианосец является «мишенью».

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ксир

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