Иран контролирует действия американских кораблей в регионе, заявили в КСИР

Вооруженные силы Ирана полностью контролируют действия военных корабелей США на Ближнем Востоке, заявил замком Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По словам представителя КСИР, которые располагаются в Персидском заливе, находятся под контролем военно-морских сил корпуса и иранской армии. Фадави заявил, что в данной ситуации «беспокоиться не о чем».

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана Вашингтон сосредоточил в Персидском заливе по меньшей мере семь кораблей ВМС США, а также доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. В Пентагоне заявили, что эти меры являются ответом на признаки повышенной готовности Ирана и стремлению Тегерана проводить наступательные операции против американских сил в регионе.

Двенадцатого мая командующий Воздушно-космическими силами иранского КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что направленный в Персидский залив американский авианосец является «мишенью».