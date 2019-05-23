Жириновский потребовал от Зеленского конкретных шагов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением сделать конкретные шаги. Текст обращения публикует «Парламентская газета».

Депутат считает, что необходимо провести на Украине референдум о статусе Крыма и Донбасса. По его мнению, должны быть вынесены два вопроса: один о согласии выхода регионов из состава Украины и вхождения в состав РФ, второй - есть ли необходимость решать вопрос текущего статуса военным путем.

Жириновский выразил уверенность, что подавляющее большинство украинцев выбперет первый пункт, признав реальным уже свершившийся факт.

Депутат также отметил, что Зеленский распустил Раду, но она продолжает работать. По его мнению, необходимо полностью закрыть здание и запретить депутатам собираться. Также Жириновский рекомендовать Зеленскому издать указ, подразумевающий выборы депутатов только по партийным спискам.

По мнению главы ЛДПР, Зеленскому нужно сделать несколько шагов, которые направят Украину на путь гражданского примирения. В частность, отметить законы о дискриминации русского языка, объявить амнистию для всех, начать обмен военнопленными и сделать шаги для воссоединения православной церкви.