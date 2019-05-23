Шойгу вручил премию журналистке ФАН

Министр обороны Сергей Шойгу наградил корреспондента «Федерального агентства новостей» Евгению Авраменко в номинации «Молния»

В Москве в четверг прошел всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС-2019», проводимый Минобороны РФ пятый год подряд. ФАН стало первым агентством не из «большой тройки» (ТАСС, «Интерфакс» и РИА «Новости»), которое получило награду в данной номинации.

Авраменко после награждения отметила, что ФАН удалось за короткий срок пройти до уровня, когда агентство получает награду от министра обороны. Она поблагодарила редакцию информагентства.

Фестиваль прессы «Медиа-АС-2019» проводится в два этапа: окружной (на уровне флотов и военных округов) и финальный. Членами жюри фестиваля являются представители Минобороны, органов власти, общественных и ветеранских организаций, деятелей культуры и науки, а также представители СМИ.