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0:31   23 Мая 2019
Весь мир

Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти из Венесуэлы

Захарова прокомментировала возобновление США закупок нефти из Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сведения о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Захарова на своей странице в Facebook написала, что два месяца назад СМИ сообщали о том, что спецпредставитель Белого дома по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью Reuters заявил, что США добиваются полной изоляции венесуэльского лидера Николаса Мадуро, в первую очередь - прекращения любых выгодных для Каракаса коммерческих сделок.

Официальный представитель МИД РФ привела нынешние заголовки СМИ, в которых отметчается, что с 11 по 17 мая США вернулись после двухнедельного периода к закупкам венесуэлькой нефти после двухнедельного перерыва. Согласно еженедельному обзору управления энергетической информации Минэнерго США, поставки нефти за указанный период составили 49 тысяч баррелей в сутки.

По словам Захарова, ситуация в очередной раз повторяется - США всех «подбивают» на что-то, но затем радикально меняют маневр и кидают тех, кто «прогнулся».

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Автор: Олег Королев
#захарова #сша #нефть #венесуэла

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