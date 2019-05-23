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0:19   23 Мая 2019
Весь мир

Германия отвергает американские санкции против «Северного потока - 2»

Германия отвергает американские санкции против «Северного потока - 2»

ФРГ отвергает санкции, которые могут наложить США на компании, участвующие в строительстве «Северного потока -2». Об этом сообщил представитель министерства экономики Германии.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что американский министр энергетики Рик Перри заявил, что планирует ввести санкции против «Северного потока -2». Ожидается, что палата представителей США и американский сенат подготовят законопроект, подразумевающий ограничения для компаний, участвующих в проекте.

Отмечается, что в Германии принимают к сведению соответствующие заявления Перри, однако не комментируют их. Отмечается, что Берлин принципиально отвергает экстратерриториальные ограничительные меры.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что «Северный поток-2» является исключительно экономическим проектом. Канцлер Германии  Ангела Меркель также отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий.

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Автор: Олег Королев
#германия #северный поток - 2

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